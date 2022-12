DJ França: Tiroteio provoca três mortos em Paris

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

PARIS (DJ Bolsa)-- Três pessoas morreram e outras tantas ficaram feridas esta sexta-feira, depois de um atirador ter aberto fogo dentro e nas imediações de um centro cultural curdo no coração da capital francesa, disseram as autoridades, colocando a cidade debaixo de forte tensão a dois dias do Natal.

Um suspeito de 69 anos foi detido pela polícia e levado a um hospital após o tiroteio, disseram as autoridades.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.