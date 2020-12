DJ França vai reabrir a fronteira a camiões de Inglaterra

(DJ Bolsa)-- Os governos do Reino Unido e de França disseram na terça-feira que vão reabrir a fronteira para os camiões que vêm do Reino Unido, após um encerramento de 48 horas que teve como objetivo evitar a propagação da nova estirpe do coronavírus que se propaga rapidamente em Inglaterra.

O encerramento levou a filas de milhares de camiões, muitos a transportarem alimentos frescos que se estavam a estragar, nas estradas ...

