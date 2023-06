DJ FTC planeia providência cautelar para impedir Microsoft de comprar Activision

(DJ Bolsa)-- A Comissão Federal do Comércio dos EUA, ou FTC, planeia pedir uma providência cautelar para impedir que a Microsoft feche o negócio de compra da Activision Blizzard, no valor de $75 mil milhões, de acordo com uma fonte próxima do assunto.

A FTC planeia apresentar uma providência cautelar num tribunal federal que impediria as empresas de fechar o negócio, disse a fonte. Para isso, um juiz teria ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.