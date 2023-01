DJ FTX diz ter localizado mais de $5mM em dinheiro, outros ativos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A falida plataforma de criptomoedas FTX disse que localizou mais de $5 mil milhões em dinheiro e outros ativos líquidos e espera vender ativos adicionais com um valor contabilístico de mais de $4 mil milhões.

A quantia baseia-se na avaliação no dia em que a FTX apresentou um pedido de insolvência em novembro e não inclui os $425 milhões retidos pelas autoridades das Baamas, disseram os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.