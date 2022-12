DJ FTX: Juíza do processo de fraude de Sam Bankman-Fried pede afastamento

(DJ Bolsa)-- A juíza distrital dos EUA Ronnie Abrams pediu escusa da supervisão do processo de fraude de Sam Bankman-Fried, o fundador da plataforma de criptoativos FTX.

Abrams referiu como causa para a incompatibilidade o papel de consultor do marido na FTX em 2021, enquanto associado do escritório de advogados Davis Polk and Waddell, assim como partes representadas que poderão ser adversas à FTX e a Bankman-Fried noutros ...