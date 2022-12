DJ Fundador da FTX Sam Bankman-Fried detido nas Baamas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O fundador e antigo CEO da FTX Sam Bankman-Fried foi detido nas Baamas na segunda-feira, depois de os EUA terem apresentado uma queixa-crime, disseram as autoridades dos dois países.

Bankman-Fried, de 30 anos, foi detido sem qualquer resistência pouco depois das 2300 TMG no seu apartamento em Nassau, nas Baamas, disse a polícia local num comunicado.

A detenção foi feita com ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.