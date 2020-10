DJ Fusão da Fiat e Peugeot deve receber a aprovação da UE - media

(DJ Bolsa)-- As fabricantes de automóveis Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot devem receber a aprovação da Comissão Europeia para a sua fusão, avança a Reuters, citando fontes próximas do assunto.

--As empresas fizeram concessões para aliviar os receios sobre a concorrência da comissão e poderá ser tomada uma decisão no final de 2020, avança a Reuters.