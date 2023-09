DJ G-20 modera linguagem sobre guerra da Ucrânia em declaração

NOVA DELI (DJ Bolsa)-- Os líderes do grupo dos 20 países mais industrializados e em desenvolvimento do mundo, ou G-20, apoiaram unanimemente uma declaração no sábado que decretou o peso económico da guerra da Ucrânia, mas removeram alguma da linguagem mais agressiva utilizada no ano passado, depois de negociações difíceis numa reunião que refletiu o acentuar das divisões geopolíticas.

