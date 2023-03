DJ G-7 opõe-se a baixar limite de preços sobre petróleo russo

(DJ Bolsa)-- O Grupo dos Sete países mais desenvolvidos do mundo, ou G-7, quer manter o limite sobre o preço do crude russo nos $60 por barril, de acordo com fontes próximas do assunto, travando as expectativas em algumas capitais europeias de um reforço das sanções sobre a Rússia este mês.

Responsáveis da Comissão Europeia alertaram os Estados-membros da UE sobre a posição do G-7, dizendo ...