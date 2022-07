DJ Gazprom declara force majeure em fornecimentos de gás na Europa - media

(DJ Bolsa)-- A gigante do gás russa Gazprom declarou force majeure sobre os fornecimentos de gás a pelo menos um grande cliente na Europa, avançou a Reuters, citando uma carta da empresa datada de 14 de julho a que a agência teve acesso.

-- A carta diz respeito aos fornecimentos através do gasoduto Nord Stream 1, refere a Reuters, citando uma fonte anónima.