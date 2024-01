DJ GE: Ações descem após empresa avançar com outlook moderado para 2024

(DJ Bolsa)-- As ações da General Electric caem 1,7% no pré-mercado depois de a empresa ter avançado com um outlook moderado para 2024 que ofuscou a queda abaixo do esperado do lucro líquido do quarto trimestre.

A empresa registou lucros ajustados por ação de $1,03, superando o consenso dos analistas de $0,90.

A GE disse que espera um crescimento das receitas de 7%-9% no primeiro ...