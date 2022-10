DJ GE corta força laboral devido a pressões dos custos, fornecimento - media

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A General Electric Co. está a reduzir a dimensão da sua força laboral no segmento da energia eólica onshore no âmbito de uma estratégia para reestruturar o seu negócio, diz a Reuters, citando fontes anónimas.

--A unidade eólica onshore é a maior do negócio de renováveis da GE, mas à medida que enfrenta uma procura contida, crescimentos custos e pressões nas cadeias ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.