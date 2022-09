DJ GE diz que spinoff da unidade de cuidados de saúde vai acontecer no início de 2023

(DJ Bolsa)-- A General Electric Co. nomeou o conselho de administração da sua unidade de cuidados de saúde, que a GE disse pretender fazer o spinoff na primeira semana de 2023.

O presidente e CEO da GE, Larry Culp, que disse que ia continuar como CEO da GE Aerospace depois da separação, vai ser o presidente não-executivo da GE HealthCare. Peter Arduini, CEO da GE HealthCare, também será um administrador,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone