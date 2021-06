DJ GE e Safran vão desenvolver motores a jato mais sustentáveis

(DJ Bolsa)-- As fabricantes de motores de aviões Safran SA e General Electric Co. -- através da subsidiária GE Aviation -- disseram esta segunda-feira que vão lançar um programa para desenvolver motores a jato que vão consumir menos combustível e produzir menos emissões de dióxido de carbono.

