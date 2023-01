DJ GE: Lucro sobe acima das expectativas no 4T

(DJ Bolsa)-- A General Electric Co. assinalou uma forte procura pelos seus motores a jato e equipamentos de energia no quarto trimestre, levando a fabricante a registar um lucro trimestral e uma receita maior do que no ano anterior.

O último trimestre do ano costuma ser o mais forte para a empresa, que gerou um cash flow de $4,3 mil milhões, totalizando $4,8 mil milhões no total do ano. Os resultados mais recentes incluem a GE ...