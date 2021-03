DJ GE perto de negócio de fusão de unidade de leasing de aviões com a AerCap

(DJ Bolsa)-- A General Electric Co. aproxima-se de um negócio de mais de $30 mil milhões para a fusão da sua unidade de leasing de aviões com a irlandesa AerCap Holdings NV, de acordo com fontes próximas do assunto, a mais recente medida de reestruturação da gigante industrial.

Embora os detalhes da estrutura do acordo ainda não sejam conhecidos, o negócio deve ser avaliado em mais de $30 mil milhõ...

