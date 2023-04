DJ GE: Vendas sobem com procura por motores a jato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A General Electric Co. registou vendas mais elevadas no primeiro trimestre, impulsionadas pela forte procura por motores a jato graças à recuperação do setor das viagens.

Nos primeiros três meses do ano, a GE gerou um cash flow de $102 milhões, a primeira vez que a empresa gera um free cash flow positivo no primeiro trimestre em quase uma década, disse o CEO Larry Culp.

