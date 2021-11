DJ General Electric divide-se em três empresas

(DJ Bolsa)-- A General Electric Co. disse que pretende separar-se em três empresas cotadas em bolsa focadas em aviação, saúde e energia.

A empresa disse esta terça-feira que vai desmembrar a GE Healthcare no início de 2023, com a GE a manter uma participação de 19,9%.

A GE disse também que vai combinar a GE Renewable Energy, a GE Power e a GE Digital.