DJ General Electric estabelece termos para a cisão da unidade de saúde

(DJ Bolsa)-- A General Electric Co. estabeleceu os termos para a cisão da unidade de saúde, colocando um valor inicial de cerca de $31 mil milhões na empresa que entrará logo em bolsa.

A GE disse que os atuais acionistas receberão uma ação da nova GE HealthCare Technologies Inc. por cada três ações que detêm na GE. O spinoff está marcado para 3 de janeiro, após o fecho dos mercados,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.