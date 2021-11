DJ General Electric: Joint venture assina contrato de $4,5mM com Akasa Air

(DJ Bolsa)-- A CFM International, uma joint venture da Safran SA e da General Electric Co., disse esta quarta-feira que a companhia aérea indiana Akasa Air assinou um acordo para compra de motores LEAP-1B.

A preço de tabela, o negócio -- que inclui motores extra e serviços a longo prazo -- está avaliado em cerca de $4,5 mil milhões, disse a CFM.