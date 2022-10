DJ General Electric passa a prejuízo no terceiro trimestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A General Electric Co. disse que passou a prejuízo no terceiro trimestre e revelou planos de corte de custos nas unidades de energia renovável, onde os problemas ofuscaram os fortes ganhos da divisão aeroespacial da empresa.

Em termos gerais, a GE reportou um prejuízo líquido de $55 milhões no segundo trimestre, face ao lucro de $584 milhões registado no mesmo período do ano anterior.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...