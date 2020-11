DJ General Motors contrata CFO da Delta para diretor financeiro

(DJ Bolsa)-- A General Motors Co. contratou o antigo diretor financeiro da Delta Air Lines Inc., Paul Jacobson, para novo CFO, apostando num alto executivo fora do setor automóvel numa fase em que a empresa lida com as consequências da pandemia.

Jacobson, CFO da Delta desde 2012, vai deixar a companhia aérea, que também está a lidar com os fortes prejuízos provocados pela Covid-19.