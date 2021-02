DJ General Motors: Lucros do 4T superam estimativas de Wall Street

(DJ Bolsa)-- O lucro do quarto trimestre da General Motors Co. superou as expectativas de Wall Street, registando uma recuperação surpreendente na segunda metade de 2020 depois de um encerramento prolongado das fábricas por causa da pandemia do coronavírus.

O lucro líquido da GM no período de setembro a dezembro foi de $2,85 mil milhões, invertendo o prejuízo ligeiro do ano passado, quando uma greve nas ...

