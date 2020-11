DJ General Motors regista subida do lucro no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A General Motors Co. registou uma subida do lucro no terceiro trimestre, com a empresa a citar fortes vendas de pickups e SUV com o aumento da procura nos EUA.

A fabricante de Detroit registou um lucro líquido de $4,05 mil milhões, ou $2,78 por ação, em comparação com um lucro de $2,35 mil milhões, ou $1,60 por ação, no mesmo período do ano passado.