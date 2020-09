DJ Gilead chega a acordo para comprar Immunomedics por $21 mil milhões

(DJ Bolsa)-- A Gilead Sciences Inc. vai pagar $21 mil milhões para comprar a biofarmacêutica Immunomedics Inc. e, consequentemente, um importante medicamento para o cancro da mama, disse a empresa no domingo.

A Gilead concordou pagar $88 por ação da Immunomedics em dinheiro, cujo preço de fecho na sexta-feira foi de $42,25. O valor a pagar representa um prémio de 108%.