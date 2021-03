DJ Gilead e Merck unem-se para desenvolver terapia duradoura para HIV

(DJ Bolsa)-- As rivais Gilead Sciences Inc. e Merck & Co. vão unir forças para desenvolver uma terapia de longa duração para o HIV, a próxima fronteira no tratamento da doença.

As duas farmacêuticas disseram esta segunda-feira que concordaram em explorar uma combinação de dois fármacos experimentais, que as empresas estão a desenvolver em separado, para tratar o HIV mesmo com doses intervaladas por vários ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone