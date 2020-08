DJ Glaxo e Sanofi vão fornecer 300M de doses de vacina para Covid-19 à UE

(DJ Bolsa)-- A GlaxoSmithKline PLC e a Sanofi disseram esta segunda-feira que estão em conversações avançadas com a União Europeia para fornecer o bloco com até 300 milhões de doses da vacina para a Covid-19.

A farmacêutica britânica usa a tecnologia da Sanofi para produzir vacinas para a gripe e a tecnologia adjuvante da GSK.