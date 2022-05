DJ Glaxo vai comprar Affinivax por um valor até $3,3mM

(DJ Bolsa)-- A GlaxoSmithKline PLC disse esta terça-feira que chegou a acordo para comprar a biofarmacêutica Affinivax, Inc. por um valor que pode ascender a $3,3 mil milhões.

A farmacêutica disse que vai pagar inicialmente $2,1 mil milhões e pode pagar até $1,2 mil milhões em potenciais marcos de desenvolvimento e que o negócio deve estar concluído no terceiro trimestre.