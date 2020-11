DJ GlaxoSmithKline estabelece novas metas ambientais até 2030

(DJ Bolsa)-- A GlaxoSmithKline PLC estabeleceu esta terça-feira novas metas ambientais para atingir zero emissões líquidas com efeito sobre o clima até 2030.

A farmacêutica britânica disse que na próxima década vai investir em medidas para reduzir o impacto ambiental e em programas de recuperação para equilibrar o efeito remanescente do que não pode reduzir.