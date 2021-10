DJ GlaxoSmithKline planeia splitoff de unidade de consumo de GBP40mM - media

(DJ Bolsa)-- A GlaxoSmithKline planeia fazer o splitoff da sua unidade de consumo e os conselheiros da empresa estão informalmente à procura de interesse e a preparar uma entrada em bolsa, diz a Bloomberg.

--A Advent International, Blackstone Inc., Carlyle Group Inc., CVC Capital Partners, KKR & Co. e Permira estão entre as potenciais interessadas, diz a Bloomberg.