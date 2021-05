DJ GlaxoSmithKline: Terapia para Covid-19 recebe parecer positivo da EMA

(DJ Bolsa)-- A GlaxoSmithKline PLC e a Vir Biotechnology Inc. disseram esta sexta-feira que a Agência Europeia de Medicamentos emitiu um parecer positivo sobre o uso de sotrovimab para o tratamento da Covid-19.

A GlaxoSmithKline disse que a EMA chegou a essa opinião após uma análise de estudos que avaliaram o sotrovimab como monoterapia para o tratamento precoce de Covid-19 em adultos com alto risco de hospitalização.