DJ Glencore anuncia esgotamento e encerramento de minas de cobre

(DJ Bolsa)-- A gigante suíça de commodities Glencore disse que vai encerrar as operações subterrâneas de cobre e o concentrador de cobre de Mount Isa Mines na Austrália no segundo semestre de 2025.

"A Glencore conduziu uma série de estudos e análises para prolongar ainda mais a vida útil das minas subterrâneas de cobre, mas infelizmente não foi possível, e as minas chegaram ao fim da vida útil"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.