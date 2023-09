DJ Glencore: Centro de reciclagem de baterias de Itália deve arrancar em 2024

(DJ Bolsa)-- A Glencore disse que espera que a fábrica de reciclagem de baterias em Portovesme, Itália, inicie operações no primeiro semestre de 2024, após uma aceleração dos planos operacionais do projeto.

A mineradora anglo-suíça disse esta segunda-feira que iniciou uma abordagem a duas fases para o desenvolvimento da fábrica.

No âmbito da fase um do projeto,...