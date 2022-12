DJ Glencore chega a acordo com República Democrática do Congo por alegada corrupção

(DJ Bolsa)-- A Glencore PLC disse esta segunda-feira que alcançou um acordo com a República Democrática do Congo sobre alegados atos de corrupção entre 2007 e 2018, e que vai pagar $180 milhões.

A empresa de trading e mineração cotada no FTSE 100 disse que o acordo abrange todas as alegações atuais e futuras, incluindo as que estiveram sob investigação pelo Departamento de Justiç...