DJ Glencore compra participação restante em projeto de cobre argentino por $475M

(DJ Bolsa)-- A Glencore disse esta segunda-feira que comprou a participação da Pan American Silver de 56,25% no projeto de cobre argentino Mara por $475 milhões, tornando-se a única proprietária e operadora.

A empresa disse que o projeto de Mara -- localizado na província de Catamarca -- tem reservas comprovadas e estimadas de 5,4 milhões de toneladas de cobre e 7,4 milhões de onças de ouro, com um ...