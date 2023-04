DJ Glencore compra participações em empresas de alumínio brasileiras por $775M

(DJ Bolsa)-- A Glencore PLC disse esta quinta-feira que chegou a acordo para adquirir uma participação de 30% na Alunorte SA e de 45% na Mineração Rio do Norte SA à Norsk Hydro ASA por um total de $775 milhões.

A empresa disse que o acordo para comprar as participações minoritárias baseia-se numa avaliação proporcional ao enterprise value e à dívida líquida de $335 milhõ...