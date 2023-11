DJ Glencore compra posição maioritária na unidade de carvão da Teck por $6,93mM

(DJ Bolsa)-- A Glencore disse que comprou uma posição de 77% na unidade de carvão da canadiana Teck Resources, a Elk Valley Resources, por $6,93 mil milhões.

A empresa anglo-suíça disse esta terça-feira que a transação deve ser fechada no terceiro trimestre do próximo ano.

O The Wall Street Journal já tinha avançado que as duas firmas estavam próximas ...