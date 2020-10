DJ Glencore corta previsões de produção de carvão para 2020

(DJ Bolsa)-- A Glencore PLC cortou esta sexta-feira as previsões de produção de carvão em 4% devido a greves na mina de Cerrejón, na Colômbia.

A mineira produziu 25,4 milhões de toneladas de carvão nos três meses até 30 de setembro, face a 35,8 milhões de toneladas no período homólogo.