DJ Glencore cumpre previsões do 1T, mantém outlook para o total do ano

(DJ Bolsa)-- A Glencore PLC disse esta sexta-feira que a produção do primeiro trimestre praticamente atingiu as expectativas, com quedas no cobre, zinco, níquel e carvão, e manteve o outlook para o total do ano.

A empresa disse que a produção de cobre desceu 5% para 244.100 toneladas, sobretudo devido à qualidade mais reduzida planeada em linha com o faseamento de poços e atrasos associados a clima adverso.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.