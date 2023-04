DJ Glencore disposta a considerar melhorias à oferta pela Teck

(DJ Bolsa)-- A Glencore PLC disse esta quarta-feira que está disposta a considerar melhorias à proposta de fusão e cisão da Teck Resources Ltd., se o conselho de administração estiver disposto a negociar, mas pode avançar diretamente para os acionistas caso não esteja.

A empresa anglo-suíça disse que qualquer melhoria da proposta será melhor considerada se for negociada com o conselho de ...