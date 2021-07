DJ Glencore: Kalidas Madhavpeddi vai substituir Tony Hayward no cargo de presidente

(DJ Bolsa)--A Glencore PLC disse esta segunda-feira que Tony Hayward vai deixar de ser presidente da empresa e que nomeou Kalidas Madhavpeddi para o substituir a partir de 30 de julho.

A empresa disse que a saída de Hayward foi acordada depois de os maiores acionistas da empresa terem sido consultados. Hayward é presidente da Glencore desde 2013.