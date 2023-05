DJ Glencore, Li-Cycle vão construir centro de reciclagem de baterias em Itália

(DJ Bolsa)-- A Glencore e a Li-Cycle Holdings anunciaram esta terça-feira que pretendem construir um novo centro de reciclagem de baterias em Itália.

A mineradora e trader de commodities anglo-suíça e a empresa de reciclagem de baterias com sede no Canadá assinaram uma carta de intenção para desenvolver um fábrica central em Portovesme, Itália, que vai produzir materiais essenciais para baterias -- ...