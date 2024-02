DJ Glencore: Lucros afundam face a máximos com queda dos preços

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os lucros da Glencore caíram para metade depois da queda dos preços do carvão face aos máximos históricos, que se seguiram à invasão da Rússia à Ucrânia.

A maior mineira do mundo em receitas disse esta quarta-feira que os resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, ou Ebitda, afundaram para $17,10 mil milhões, face a $34,06 mil milhõ...