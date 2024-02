DJ Glencore: Produção de 2023 em linha com as projeções

(DJ Bolsa)-- A Glencore disse que a produção do total do ano caiu nos principais metais e minerais, mas ficou em linha com as projeções revistas, ao passo que a produção de carvão e ouro aumentou.

A maior mineira do mundo em receitas disse esta quinta-feira que a produção anual de cobre desceu 5% para 1,01 milhões de toneladas métricas em 2023 face ao ano anterior, devido a uma alienaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.