DJ Glencore: Produção de carvão e cobre em 2020 ficou em linha com o esperado

(DJ Bolsa)-- A Glencore PLC disse esta quarta-feira que a produção de cobre e carvão em 2020 ficou em linha com a orientação da empresa.

A mineira produziu 106,2 milhões de toneladas de carvão no ano passado, face a 139,5 milhões de toneladas em 2019 e no patamar inferior do intervalo de previsões entre 106 milhões-112 milhões de toneladas.