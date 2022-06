DJ Glencore: Subsidiária confessa culpa em caso de subornos no Reino Unido

(DJ Bolsa)-- Uma subsidiária da gigante de commodities Glencore PLC assinou uma confissão de culpa num processo empresarial no Reino Unido, esta terça-feira, selando uma série de acordos judiciais com autoridades britânicas, norte-americanas e brasileiras para resolver alegações de suborno e manipulação de mercado.

A subsidiária Glencore Energy (UK) Ltd. admitiu ter pago mais de $28 milhõ...

