DJ Glencore: Unidade da Mitsubishi planeia compra de 30% de projeto na Austrália

SIDNEY (DJ Bolsa)-- A Glencore PLC disse esta quinta-feira que uma unidade da Mitsubishi Corp. planeia comprar uma participação de 30% no projeto de bauxite de Aurukun, na Austrália.

No âmbito da joint venture proposta, a Glencore ficaria com uma participação de 70% e a gestão total do projeto, que prevê a mineração do ingrediente de alumínio durante 20 anos, refere a empresa mineira.