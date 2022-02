DJ Glencore vai devolver $4mM aos acionistas após lucros recorde em 2021

(DJ Bolsa)-- A Glencore PLC disse esta terça-feira que vai devolver $4,0 mil milhões aos acionistas depois de reportar lucros recorde em 2021, impulsionados pelos preços das commodities.

A empresa anglo-suíça declarou uma distribuição base de $3,4 mil milhões, ou $0,26 por ação, respeitante aos cash flows de 2021, e um programa de recompras de $550 milhões.