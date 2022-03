DJ Glencore vende mina de cobre na Austrália por $1mM

(DJ Bolsa)-- A Glencore PLC disse esta quinta-feira que chegou a acordo para a venda a mina de cobre CSA na Austrália à Metals Acquisition Corp. por $1,05 mil milhões em dinheiro.

O grupo de mineração disse que o acordo inclui uma participação acionista de $50 milhões na MAC e um royalty líquido de 1,5%.