DJ GM apresenta plano para proteger lucro em transição elétrica

(DJ Bolsa)-- A General Motors Co. espera ser solidamente rentável com os veículos elétricos vendidos na América do Norte até 2025, devido em grande parte aos novos subsídios federais oferecidos no âmbito da legislação para o clima dos EUA que foi aprovada recentemente.

Os executivos da empresa, falando numa conferência com investidores em Nova Iorque na quinta-feira, disseram que a combinaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.